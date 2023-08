Bakker Vincent Ekkelen­kamp, ‘de hofleveran­cier’ van Tom Cruise in Noorwegen

In de zomerreeks Verhuisbericht bezoekt Ronald Kamps geëmigreerde streekgenoten. Vandaag gaat hij langs bij Vincent (52) en Esther Ekkelenkamp (50) in Noorwegen. Ze vertellen over Nederlandse winterbanden in Noorse sneeuw en over Tom Cruise als klant. Over broodbakken zonder stroom en om 23.00 uur gaan pitten als de zon nog schijnt.