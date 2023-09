Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dalfsen vandaag

De ‘Zwolse roots’ van de enige Nederland­se paus: ‘Adrianus nam waarden uit deze stad mee naar Rome’

In Deventer hangt het portret van de enige Nederlandse paus aan een gevel. ,,Maar niets wijst erop dat hij daar heeft gezeten.” Dat Adrianus VI zijn schooltijd in Zwolle doorbracht, is wel zeer waarschijnlijk. Nu, 500 jaar later, wordt hij herdacht. ,,Adrianus bracht de Zwolse waarden naar Rome.” En hij mislukte, volgens velen. Op zoek naar sporen van deze meelijwekkende ‘paus uit Zwolle’.