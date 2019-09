Gerenoveerde kantine is kloppend hart van SV Dalfsen

Hoogtepunt tijdens de familiedag, twee weken geleden bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, is de feestelijke opening van de gerenoveerde kantine. De kroon op het werk van vele vrijwilligers. ,,September vorig jaar begonnen we met de plannen, na tientallen jaren was het de hoogste tijd om het verouderde interieur aan te pakken’’, vertellen Ralph Rientjes, aanvoerder van de werkgroep verfraaiing, en Berné Lenferink, voorzitter van de kantinecommissie. ,,We hadden twee soorten plafonds, drie soorten vloerbedekking, en een oude tv en geluidsinstallatie. Hoe langer we rondkeken, hoe meer we wilden aanpakken.’’ Met een uitgewerkt plan overtuigt de werkgroep, die naast Ralph en Berné bestaat uit Eva Visscher, Anne Feijen, Gerriët Schutte en Koen Sloot, het bestuur. ,,Plaatselijke en regionale bedrijven die ons in de meeste gevallen al sponsorden werden bij onze plannen betrokken, en wilden ook graag meedenken. Daarna werden alle wensen op een rijtje gezet, waarna we keuzes zouden maken’’, vervolgt Rientjes. ,,Sommige bedrijven leverden tegen inkoopsprijs, anderen deden een gift in natura. Uiteindelijk bleek er genoeg geld beschikbaar om alle plannen uit te voeren. Dat was te danken aan de bijdrage uit de clubkas, waar ook een deel bij zat van de vergoeding die Go Ahead Eagles betaalde voor de opleiding van jeugdspeler Maarten Pouwels. Maar ook aan een bijdrage die de brouwerij van Hertog Jan betaalde toen we vorig jaar overstapten naar hun bier, en een cheque van de Rabobank Clubkas Campagne. De Vrienden van de SV Dalfsen betaalde de nieuwe audiovisuele installatie, en dankzij de opbrengst van de kerstbomenverkoop van onze veteranen konden we ons kassasysteem upgraden.’’