Gerri en Arie bouwden eigen tiny house, maar staan noodgedwongen op camping bij Dalfsen

MET VIDEO Yvonne verloor het plezier in het leven, gelukkig was daar Johan: ‘De beste vader die er is’

Wie is jouw kerstengel van 2022? Die vraag stelden we aan jullie, onze lezers. We zochten naar bijzondere, persoonlijke verhalen uit de regio. Naar mensen die voor elkaar door het vuur gingen. Vandaag het verhaal van vader Johan uit Nieuwleusen en zijn dochter Yvonne uit Dalfsen. ,,Een betere vader is er niet.’’

22 december