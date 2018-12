Gertjan Verbeek over Dalfsen, het vaderschap en zijn imago

Theus van den Brink was ereburger van Nieuwleu­sen

22 december Op 82-jarige leeftijd is deze week Theus van den Brink overleden. De geboren Puttenaar was ereburger van Nieuwleusen. Hij was één van de hoogste ambtenaren bij de vroegere gemeente Nieuwleusen en de drijvende kracht achter de plaatselijke organisatie ‘Hand in Hand’.