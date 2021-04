Gewonde bij aanrijding tussen busje en auto bij Dalfsen

Na 17 jaar plannen maken eindelijk uitbrei­ding voor museum Palthehof in Nieuwleu­sen

23 maart Sinds 2004 is er al over gesproken, maar nu is de eerste schop dan echt de grond in gegaan voor de uitbreiding van het museum Palthehof in Nieuwleusen. ,,Eindelijk is er straks meer ruimte om groepen te kunnen ontvangen en de unieke Union-fietsencollectie goed te presenteren’’, zegt voorzitter van Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” Hillie Douma.