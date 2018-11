Gewonde bij botsing op kruising in Dalfsen

Groen licht voor Damito-beurs in Dalfsen

11 november De Damito-beurs in Dalfsen gaat toch door volgend jaar. Het bestuur meldde begin dit jaar dat 25 procent van het vloeroppervlakte was verhuurd, nu is dat inmiddels 75%. De consumentenbeurs vindt plaats in de Trefkoele+ op 7, 8 en 9 maart.