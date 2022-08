GGD IJsselland: ‘Er waren geen gezondheidsrisico’s voor bewoners appartementen Dalfsen’

Dalfsen nodigt bezorgde boeren uit voor nieuwe gesprekken over stikstofbe­leid: ‘Zorgen, angsten en frustra­ties delen’

Na de landelijke bekendmaking van stikstofmaatregelen in juni hield de gemeente Dalfsen al twee gesprekssessies in kleine kring. Agrariërs en ondernemers die met hen werken, zijn welkom om hun zorgen te uiten. Een oplossing is er niet direct te bieden. ,,We zitten in een spagaat.”

1 augustus