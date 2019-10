Glasvezelcampagne van start in de kernen van het Vechtdal

Na het succes in de buitengebieden waar 63% procent voor glasvezel koos, mogen de komende weken de inwoners van de kernen in Vechtdal beslissen of ze zich willen aanmelden voor glasvezel. Hier hebben ze tot 2 december de tijd voor.

In de zeven kernen: Hoonhorst, Lemele, Nieuwleusen, Oudleusen, Vilsteren, Witharen en een klein deel van Zwolle moeten minimaal 35% van de inwoners zich voor 2 december aanmelden voor glasvezel. Dit moet je doen bij één van de vier dienstaanbieders. ,,De dorpen zijn niet afhankelijk van elkaar’’. Zegt Teresa Moriana van Glasvezel buitenaf. ,, Als één dorpskern het percentage niet haalt, wordt er om die ene kern heen gegraven en krijgt de rest het wel.’’ Dalfsen en Lemelerveld worden hier niet genoemd omdat zij al zijn voorzien van glasvezel.

Informatieavonden

,,Wij zijn inmiddels begonnen aan de informatieavonden in alle kernen’’, zegt Moriana. ,,Op deze avond wordt een algemene presentatie gehouden waar we uitleggen wat glasvezel inhoudt en wat daar de voordelen van zijn. Je kunt ook vragen stellen aan de bedrijven die het glasvezel aanbieden. Bij Glasvezel buitenaf wordt verwacht dat de percentages worden gehaald. ,,Ik heb drie campagnes gedaan in de Achterhoek en daar haalden we percentages tussen de 40 en 60 procent. In Nieuwleusen kwamen er mensen voor een tweede keer op de infoavond om nog meer te weten te komen. Het leeft hier.’’

Succes in de buitengebieden

Na het succes in de buitengebieden met 63% procent die voor glasvezel koos, is het nu tijd voor de kernen. ,,De buitengebieden waren eerst aan de beurt omdat de voorzieningen daar erg slecht waren. Voor de kernen is glasvezel nu een luxe, maar omdat we steeds meer data verbruiken, zal glasvezel in de toekomst wel nodig zijn.’’

Na 2 december zal de balans worden opgemaakt. Er wordt dan gekeken of de kernen het percentage hebben gehaald. ,,Zodra dit bekend is, zullen wij dat zo snel mogelijk bekendmaken. Daarna gaan de gebieden naar de aannemer en die gaat dan de planning maken en kijken bij de mensen waar de aansluiting in het huis moet komen. In het derde kwartaal van 2020 moet de aanleg plaatsvinden.’’

