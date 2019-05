Glennis Grace boos na ophef over niet doorgaan optreden in Dalfsen: ‘Ik pik dit niet’

Onder Ons uit Dalfsen verkozen tot beste trouwloca­tie van Nederland

30 april Onder Ons in Dalfsen is in het RTL 4-programma De Beste van Nederland verkozen tot beste trouwspecialist van ons land. In de verkiezing kreeg de trouwlocatie ruim 28 procent van de stemmen. ,,We hebben er een borreltje op gedronken en gaan het zeker nog vieren met het personeel'', aldus eigenaresse Debby Kisjes.