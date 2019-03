Goed nieuws voor vv Hoonhorst in aanloop naar ‘carnavalsderby': club krijgt hybride veld

De gemeenteraad van Dalfsen stemt naar alle waarschijnlijkheid in met de aanleg van een hybride veld op het sportpark van vv Hoonhorst. Voorzitter Luc Diepman is daarmee in zijn nopjes en voorziet voor zijn club een voorbeeldfunctie. ,,Wellicht dat hybride straks ook in andere kernen uitgerold gaat worden.”

De voetbalvereniging in Hoonhorst kampt al langer met een veldenprobleem. Bij de minste of geringste neerslag verandert met name het achterliggende gedeelte in een drassige bedoening. Voorzitter Diepman doet er nog een schepje bovenop. ,,Als het regent ontstaat op de zijlijn van ons tweede veld haast een sloot met water. Dan is voetballen bijna niet mogelijk.” Maar daar komt verandering in, nu de politiek van Dalfsen maandagavond positief reageerde op het voornemen om dat natuurveld te vervangen voor een hybride ondergrond: echt gras en kunstgras worden in elkaar verweven. ,,We willen ons als vv Hoonhorst absoluut niet meten met een betaald-voetbal-organisatie, maar PEC krijgt het ook. Het lijkt op een echte natuurgrasmat, heeft de groene uitstraling, maar is wel door het hele jaar heen vlak. En je trapt het allemaal niet zo snel weg.”

Goedkoper

De gemeente Dalfsen geeft voor Hoonhorst de voorkeur om de dergelijke aanleg van een hybride veld te onderzoeken. Beter voor het milieu ook, aangezien de veelbesproken korrels op een kunstgrasveld niet in de bodem kunnen belanden. Het is bovendien goedkoper, hoewel het naar verwachting toch snel 300.000 euro kost. Blijkt de aanleg straks een succes te zijn, dan ligt het voor de hand dat voor te vervangen kunstgrasvelden in Lemelerveld, Dalfsen en Nieuwleusen - ze liggen er inmiddels al wat jaartjes - ook voor hybride wordt gekozen. Diepman: ,,Zelf heb ik in de veteranen gevoetbald en daar heeft men toch nog steeds veel liever een natuurveld dan een kunstgrasveld. Hybride is dan een mooie tussenoplossing.”

Carnavalsderby

Ook in Hoonhorst willen ze wedstrijdgericht kunnen trainen. Zo staat aanstaande zondag de ‘carnavalsderby’ tegen Vilsteren op het programma. De laatste club beschikt over een kunstgrasveld en zal zich in weer en wind optimaal kunnen voorbereiden op de kraker. In Hoonhorst is het dan soms aanmodderen geblazen en wasmachines maken na iedere training overuren. ,,Voor een dorpje als Hoonhorst is dit heel belangrijk. We bieden hier niet veel sporten aan de bevolking aan, en dat is maar goed ook, want daar zijn we te klein voor. Maar als je dan wel iets kunt doen, moet dat ook goed gebeuren. Belangrijk voor de leefbaarheid.”

Excursie naar Nieuwkuijk

Een afvaardiging van de voetbalclub is voor onderzoek op excursie geweest naar onder meer Vierhouten en Nieuwkuijk. De lokale voetbalclub van die laatste plaats voetbalt nu al een jaar of zes op een hybride veld en volgens Diepman zijn de ervaringen daar louter positief. ,,Er wordt veel op getraind en het veld zag er na al die jaren nog prima uit.” Hoonhorst bracht de onderzoeksresultaten over aan het gemeentebestuur en die komt binnenkort met een kostenplaatje, waarna de raad het laatste woord heeft. Bedoeling is dan dat er na volgend seizoen op het hybride veld op sportpark De Potstal gevoetbald kan worden. ,,Dat is althans onze hoop.”