,,We gaan in elk geval verder”, zegt Jan van de Hoek, die namens de coöperatie Nieuwleusen Synergie de planvorming begeleidt. ,,We hopen dat er binnen een jaar gebouwd kan gaan worden, al is het vervolg van veel stappen afhankelijk.” De beoogde natuurboerderij BalkInn moet komen op de hoek van het Westerveen en de Bosmansweg, aan de rand van de bestaande bebouwing aldaar. De planvorming, waar behalve de buurt ook de gemeente Dalfsen en Het Oversticht bij betrokken zijn, loopt al geruime tijd. Aanvankelijk had de buurt vragen over de zichtlijnen en de hoogte van de bebouwing, maar veel van die vrees kon woensdagavond worden weggenomen. ,,De hoogte van de bebouwing valt de meeste mensen mee. Die blijft onder de hoogte van de schuur die er nu staat”, aldus Van de Hoek. ,,De schuine daken kunnen gebruikt worden voor zonnecollectoren, want ook een duurzaam karakter behoort tot de uitgangspunten.”

Paviljoen

De natuurboerderij met een sterk educatief karakter, vooral gericht op de schooljeugd, is het initiatief van Nieuwleusenaren Evert en Frieda Schuurman, die hun gronden hiervoor beschikbaar stellen. De uitgewerkte plannen voorzien in het bestaande gebouw, dat wordt aangevuld met - gezien vanaf het Westerveen - ter rechterzijde een dierenverblijf van zo’n honderd vierkante meter en ter linkerzijde een paviljoen waar zo’n dertig schoolkinderen in kunnen worden verwelkomd.

Boerenerf

Het Oversticht heeft geadviseerd over de landschappelijke inpassing, die het idee krijgt van een boerenerf. Wel zijn er nog vragen rond de verkeersafwikkeling en -veiligheid. De ontsluiting voor auto’s komt aan het Westerveen te liggen, terwijl er aan de noordkant een voetgangerspad komt, zodat bezoekers niet langs de Bosmansweg hoeven te lopen.

Principebesluit

Het project zit nog steeds in de voorbereidende fase. De volgende stap is het aanvragen van een inhoudelijke reactie op het plan van burgemeester en wethouders. ,,Met zo’n principebesluit hebben we groen licht om verder te gaan”, aldus Van de Hoek. ,,Voor een wijziging van het bestemmingsplan moeten we ook verder praten met de provincie. Want het gaat om agrarische grond waar in principe niet mag worden gebouwd, tenzij je ‘sociale kwaliteit’ teruggeeft aan de omgeving. Wij denken dat dat hier het geval is.” Als ook dat geregeld is, is het laatste woord aan de gemeenteraad.

Nieuwleusen Synergie

De nieuw op te richten Natuurboerderij BalkInn zal worden ondergebracht in een stichting onder Nieuwleusen Synergie. In eerdere gesprekken met andere partijen is gekeken naar een goede landschappelijke inpassing en zijn ter vergelijking diverse bezoeken gebracht aan andere natuur- en kinderboerderijen. Verder heeft de werkgroep contacten gelegd met verenigingen, het onderwijs, zorginstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties. Zo is onder meer een educatief programma voor de basisscholen uitgewerkt. Voor de financiering van de jaarlijkse exploitatie en eenmalige stichtingskosten lopen diverse subsidieaanvragen, terwijl enkele andere al gehonoreerd zijn. Uitgangspunt is dat de stichting alles met vrijwilligers gaat doen, inclusief het realiseren van de bebouwing.

Bewustwording