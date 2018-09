Goede start nieuwe schooljaar in 'BuitenSpiegel' Ankum

Het begin van het nieuwe schooljaar is voor kinderen altijd bijzonder. Helemaal als je moet verkassen naar een ander schoolgebouw. Honderd leerlingen van de christelijke basisschool De Spiegel begonnen gisteren aan hun nieuwe schooljaar in het gebouw van De Carrousel in Ankum. In die sinds vorig jaar leegstaande school zijn nu de groepen 7 en 8 van de Dalfser school ondergebracht.

Directeur Max Bakhuis kijkt tevreden terug op de eerste schooldag van de drie groepen van de bovenbouw in de Dalfser buurtschap Ankum. ,,De start is goed verlopen, de school was de afgelopen maanden ook flink onderhanden genomen door de ouders.'' 'CBS De Spiegel locatie Ankum' is de formele benaming van de nieuwe locatie, maar intern wordt deze plek in het buitengebied betiteld als de 'BuitenSpiegel'.

De overkoepelende stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) besloot De Carrousel in 2017 te sluiten, nadat fusiebesprekingen met De Bonte Stegge stukliepen en steeds meer ouders hun kinderen aanmeldden bij naburige scholen. Zo stapten circa vijftien leerlingen over naar De Spiegel. De gemeente Dalfsen wil dat het in 1963 gebouwde schoolgebouw aan de Vossersteeg een maatschappelijke functie behoudt en niet verpaupert. Wethouder Jan Uitslag was dan ook zeer tevreden toen hij tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang Ankum kon melden dat De Spiegel met drie groepen in de oude school wilde trekken.

Aanvankelijk waren de ouders wat terughoudend over de aangekondigde verhuizing van hun kinderen, maar gaandeweg groeide het enthousiasme, vertelt Bakhuis. Op de ouderavond beloofde de schoolleiding dat De Spiegel 'één school' blijft en dat de kinderen dit ook terug kunnen zien in het logo en de kleuren van het hoofdgebouw. En zo prijkt aan de gevel nu het Spiegel-logo en hangt aan de vlaggenmast het vaandel met het schoolmotto 'Laat maar zien wie je bent'. De drie leslokalen zijn geschilderd, terwijl ouders de nevenruimten in een nieuw, fris jasje staken.

Bakhuis: ,,De gemeente heeft de buitenkant flink opgeknapt, bijvoorbeeld door struiken te snoeien en de speeltoestellen te repareren. Heel leuk is ook het resultaat van de actie die twee van onze leerlingen vorig jaar begonnen voor een eigen schommel voor de oudere leerlingen. Door allerlei spaaracties en een lentemarkt staat er nu een mooie schommel bij de BuitenSpiegel.''

