Grammofoonmuseum in Nieuwleusen draait door: nieuwe plek in Olde Gemientehuus

video Nieuwleu­ser musea pareltjes op MuseumTV

26 november Dankzij subsidie van de provincie vertoont MuseumTV video’s van twaalf Overijsselse musea. Daar zitten ook twee pareltjes in Nieuwleusen bij: museum Palthehof en het Grammofoonmuseum. In juni waren de opnamen, die resulteerden in drie video's per museum.