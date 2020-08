Grand café De Fabriek in Dalfsen na corona onder personeel voorlopig gesloten

Restaurant De Lichtmis brandt af in jubileum­jaar: ‘Alle gasten moeten afgebeld worden’

12 augustus Het wegrestaurant De Lichtmis is voorlopig gesloten, nadat het woensdagmiddag werd getroffen door een felle, hevige, maar korte brand. De rookpluimen legden het verkeer in de omgeving lam, maar het personeel kwam in actie en begeleidde gasten naar de grote parkeerplaats. Na corona de wind in de zeilen, en nu dit. Dat er geen gewonden vielen vergoedt echter veel.