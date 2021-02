Gratis gemeentelijke camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen mogen niet: tijdelijk afgesloten

Herman Smit (86), belezen oud-burgemees­ter van Zwartsluis, Dalfsen, Staphorst en Hardenberg, overleden

22 januari Een wijs en belezen man, die zijn kennis als historicus in toespraken maar al te graag etaleerde, maar daarbuiten niet de behoefte voelde zich echt op de voorgrond te begeven. Een burgemeester van vele gemeenten in deze regio, die wordt gezien als een toonbeeld van integriteit. Herman Smit is maandag op 86-jarige leeftijd in Wijk bij Duurstede overleden.