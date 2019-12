Groep zes danst met demente ouderen in Lemerlerveld en laat ze weer stralen

,,Het is toch wel een beetje spannend’’, biecht de 9-jarige Quirijn op. ,,Om met ze te dansen en ze in hun ogen te kijken, dat is wel wennen.’’ Maar ondanks de zenuwen, en het feit dat Quirijn geen echte danser is, grijpt hij vol goede moed de handen van de ouderen vast om samen te dansen. Klasgenootje Bram (10) swingt mee en vindt het op zijn buurt wel meevallen hoe het spannend het is. ,,Beetje dansen, dat is wel leuk. Het leukste was dat we gingen oefenen op school, met alleen de klas. Toen deden we helemaal gek, nu moeten we ons wel een beetje inhouden.’’ Op de vraag of de heren elke week wel met de ouderen willen dansen zijn ze kort. ,,Nou, dat hoeft niet perse. Maar als we echt gedwongen worden dan doen we het wel.’’