Grond café Kappers in Hoonhorst gekocht door Dalfsen en dus kunnen Bas en Mariska met nieuwjaar open

Hoonhorst heeft geld om eigen dorpscafé te behouden bij elkaar (en zoekt nu een nieuwe uitbater)

Of er straks schnitzel of biefstuk op het menu komt, dat moet de nieuwe uitbater van zaal en café Kappers zelf weten. Maar vanzelfsprekend tast de Dorpscoöperatie Hoonhorst tijdens komende sollicitatiegesprekken af wat voor vlees het in de kuip heeft. De 750.000 euro om het café voor het dorp te behouden is door inwoners in sneltreinvaart bij elkaar gebracht. ,,Dubbel en dwars.”

7 januari