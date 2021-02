Groot politie-onderzoek naar dood baby in De Krim, vader wordt verdacht maar komt morgen vrij

Voorkeurs­recht Dalf­sen-west verlengd, maar het blijft onzeker of daar daadwerke­lijk gebouwd gaat worden

15 februari Het voorkeursrecht voor een deel van Dalfsen-west wordt verlengd. Maar daarmee is niet gezegd dat er in de toekomst daadwerkelijk in dit gebied gebouwd gaat worden. De meeste raadsfracties gaven vanavond te kennen dat de discussie over de toekomstige uitbreidingsrichting pas echt gevoerd gaat worden als de gemeenteraad in mei de Omgevingsvisie bespreekt.