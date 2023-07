Groot verdriet om overlijden ‘caviadokter’ Eva Stoffels (54) uit Dalfsen: ‘Ben haar voor altijd dankbaar’

‘Knip’ in Julia­nastraat toch weer in beeld, snelheid op rondweg Ommen niet omhoog

Het is nog allerminst zeker dat de Julianastraat in Ommen in de komende jaren eenrichtingsweg wordt. De ‘levensader van de stad’ leek begin deze maand nog slechts één gemeentelijke drempel verwijderd van een noord-zuidroute, maar de Ommer gemeenteraad weigert zich neer te leggen bij slechts één optie. Ook de volledige afsluiting van de doorgaande weg moet - opnieuw - op tafel komen voor eind december.