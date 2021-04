Grote brand verwoest hooischuur tussen Dalfsen en Ommen

Dalfsen houdt aanzien­lijk minder geld over uit grondex­ploi­ta­tie

23 april De gemeente Dalfsen houdt in haar meerjarenprognose grondexploitatie aanzienlijk minder geld over dan in voorgaande jaren. ,,Normaal gesproken ligt dat bedrag op één à twee miljoen, maar over 2020 komen we amper aan de vier ton”, meldt wethouder Ruud van Leeuwen van Financiën.