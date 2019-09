‘Grote stalbrand’ in Dalfsen blijkt smeulende berg mest

video Senior digitaal te slim: hulp bij computeren overbodig

30 augustus ‘U kunt uw trein opzoeken op internet, of een kaartje bestellen voor een concert. Of voor een prikje - lokaal tarief - e-mailen met uw kinderen in het buitenland.’ Zomaar wat wervende teksten uit het foldertje dat ruim vijftien jaar geleden door de Senioren Computerclub Dalfsen (SDC) werd uitgegeven. Vergane glorie, nu de vereniging zichzelf deze zomer heeft opgeheven.