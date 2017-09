GymXtra ook in Nieuwleusen

Hoe maakt Smink Culinair een roosje van suikerwerk?

15 september Smink Culinair in Nieuwleusen is een van de twee scholen in Nederland waar les wordt gegeven in het maken van suikerwerkstukken. Een korte les: De suiker waar de stukken van worden gemaakt is isomaltose. Dat wordt gesmolten en verwarmd in de magnetron voordat ermee gewerkt kan worden. ,,Om een kleine bloem van suiker te maken gebruik je drie technieken,” zegt Bjorn terwijl hij onder een warmtelamp blaadjes voor een bloem aan het kneden is. ,,Je moet het suiker trekken, gieten en blazen. Het blazen van de suiker is best lastig omdat je moet zorgen dat je snel de vorm krijgt. Als de suiker is afgekoeld kun je er niks meer mee doen.” Om een roos te maken heb je een kern en drie verschillende soorten bladeren nodig. Met geoefende handen maakt hij losse onderdelen, een soort Ikea-bouwpakket. ,,Dat zijn de kern en de bladeren. Uiteindelijk laat ik de suiker weer een beetje smelten en plak ik de delen aan elkaar.”