Han Noten na 8 jaar Dalfsen: ‘M'n geduld is op. Ik heb steeds meer moeite me in te houden’

'Het was pure fantasie van mezelf, dat ik burgemeester van Dalfsen zou gaan worden", vertelt scheidend burgemeester Han Noten in zijn kantoor in het gemeentehuis met het mooiste uitzicht denkbaar. Gekscherend noemde hij het altijd een van de arbeidsvoorwaarden, dat uitzicht over de velden en de dijk. Hij kijkt nog net niet uit op zijn huis, daar rechts en links de hoek om, wijst hij. Maar daar, precies daar op die dijk wandelde hij met zijn vrouw en de hond. Hij had gehoord van het vertrek van Leo Elfers, die al twintig jaar burgemeester van Dalfsen was. ,,In een opwelling zei ik: 'zou het niet grappig zijn als ik burgemeester van Dalfsen word?'''