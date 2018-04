Han Noten op 4 mei in gesprek met Victor Levie

Het tijdstip van het gesprek in theater De Stoomfabriek in Dalfsen, aansluitend aan de jaarlijkse dodenherdenking, is daarom bijzonder gekozen. Noten kent Victor Levie niet persoonlijk, maar is wel bevriend met diens broer en als zodanig niet onbekend met het werk van de vormgever.

Auschwitz

Victor Levie was zelf geen getuige van de oorlog, maar voor hem waren de verschrikkingen van de Holocaust altijd aanwezig omdat hij kind was van Joodse ouders, overlevenden uit een familie met wortels in heel Europa. De bekendheid van Levie begon in 1992 met het ontwerp voor een herdenkingspostzegel. Er volgden vele opdrachten voor tentoonstellingen, boeken en andere uitingen die refereerden aan de oorlogsjaren en de Holocaust. Zijn meest bekende werk is het permanente Nederlandse Paviljoen in Auschwitz (2005). Noten spreekt met hem over de wijze waarop hij keer op keer de oorlog en alles wat daarmee samenhing vormgaf en zijn persoonlijke verhaal daarbij.