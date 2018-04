Han Noten reikt zes lintjes uit in Dalfsen

Klazien Broeks

Klazien Broeks-Goos (55 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was van 1985 tot 1999 oprichter en bestuurslid van Jong Agrarische Vrouwen/Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, van 2005 tot 2009 lid van het schoolbestuur en secretariaat van de Heilig Hartschool in Lemelerveld, al sinds 1997 vrijwilligster en 'kartrekker' voor de Unicef-afdeling Hoonhorst/Lemelerveld, sedert 2001 vrijwilliger in diverse werkgroepen van de Heilig Hart van Jezuskerk in Lemelerveld en de overkoepelende Emmanuelparochie, en sinds 2005 lid van de districtsraad en ledenraad van Friesland-Campina.

Gerrie van Lenthe

Gerrie van Lenthe-Meulenbelt (56) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was van 1980 tot 1985 penningmeester van de Christelijke Muziekvereniging Broederband in Beerzerveld en zette zich ook meerdere jaren in voor de Stichting Kinderhulp, gospelkoor Tehillim, diaconaal project PKN-kerken Nieuwleusen en de diaconie van de hervormde gemeente Nieuwleusen. Verder is ze vrijwilliger van de stichting Ora Nieuwleusen, actief bij Medgidia en de Voedselbank Zwolle e.o., organisator/coördinator van de Voedselbank Nieuwleusen, en diaken en kringleider van de Vrije Evangelisatie Zwolle.

Hennie Prins

Hennie Prins-van Rooijen (70) is uitgeroepen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet van 1993 tot 2005 als maatschappelijk begeleider in Dalfsen van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en van 1998 tot 2008 als ouderling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dalfsen. Momenteel is ze nog actief als secretaris van de cliëntenraad en activiteitenbegeleidster in het Dalfser woonzorgcentrum Rosengaerde en als lid van de Roemeniëwerkgroep van de protestantse gemeente.

Roelof de Jager

Roelof de Jager (69) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al sinds 1980 administratief medewerker in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Lemelerveld ‘Brugkerk’. Verder is hij al meerdere jaren vrijwilliger bij de Zorggroep Raalte, penningmeester van begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’,en vrijwilliger en penningmeester van De Zonnebloem.

Berend Jan Brinkman

Berend Jan Brinkman (77) mag zich nu ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is al sinds 1974 actief als bestuurslid, secretaris en vrijwilliger van muziekvereniging Crescendo-Excelsior Nieuwleusen-Balkbrug en al jarenlang vrijwilliger op de locatie De Hulstkampen van Zorgspectrum Het Zand.

Herman van den Berg