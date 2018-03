Han Noten stopt binnenkort als burgemeester van Dalfsen

Han Noten (60) legt het burgemeesterschap van Dalfsen binnenkort neer. Wanneer Burgemeester Han Noten stopt als burgemeester is nog niet bekend. Hij blijft in ieder geval aan totdat er een nieuw college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen.

Noten heeft ja gezegd op de vraag om voorzitter te worden van Ambulance Zorg Nederland. ,,Afgelopen week heb ik uitgebreid gesproken met de Commissaris van de Koning en hem laten weten dat ik toe ben aan een nieuwe invulling van mijn arbeidzame leven en dat ik, gezien mijn leeftijd, die stap nu moet zetten en niet over een aantal jaren,'' schrijft Noten in een brief aan de politieke partijen in Dalfsen.

Fatsoenlijke start

Noten laat in diezelfde brief doorschemeren dat hij de keuze voor een verandering al eerder had genomen. Hij wil het rustiger aan gaan doen. Hij stelt dat het gekozen voorzitterschap misschien de aanleiding is om weg te gaan, maar niet de reden is om te vertrekken als burgemeester.