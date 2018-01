Hans de Boer stopt bij Historische Kring Dalfsen

Brugkerk Lemelerveld beroofd: 'iemand heeft zich in laten sluiten'

17 januari Bij een inbraak in de Brugkerk in Lemelerveld is tussen maandagavond en dinsdagmiddag minstens 550 euro buitgemaakt. Bovendien is de kluis vernield. Jan Rozendom, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, vermoedt dat iemand zich in heeft laten sluiten. ,,Braaksporen waren er namelijk niet."