Hans de Vries nieuwe kapelaan voor Vechtdal en Salland

‘Diefstal’ boog crossloop Hoonhorst blijkt foutje van leveran­cier

2 januari De boog waar de deelnemers van de crossloop in Hoonhorst dinsdag onderdoor hadden moeten finishen, is weer gevonden. De organisatie kwam er tijdens de voorbereidingen achter dat de boog weg was en dacht dat om een oudejaarsstunt ging. Maar twee dagen na het evenement is de boog teruggevonden en blijkt het om een misverstand te gaan. ,,De leverancier heeft de boog een dag voor de loop weer opgehaald’’, geeft de organisator van de crossloop, Severan Kroes, aan. ,,Jumbo Kamphuis (De sponsor van de loop, red) had een leverancier voor de boog ingehuurd. De leverancier dacht dat de loop diezelfde dag al plaats zou vinden en heeft de finishboog later weer opgehaald. Een communicatiefout dus.’’