Hardleerse drankrijder twee keer in één nacht aangehouden

De man blies op het bureau veel te veel en moest zijn rijbewijs inleveren. Nadat de man was vrijgelaten stapte hij in zijn auto, die voor het politiebureau was neergezet en reed weg of er niets aan de hand was. Hij had er blijkbaar niet op gerekend dat de politie hem vanuit het bureau in het vizier hield. De man werd door agenten voor de tweede keer aangehouden voor opnieuw rijden onder invloed en voor overtreding van zijn rijverbod. De man werd dit keer ingesloten.