Harry O. uit Dalfsen krijgt werkstraf voor aanval op eigen moeder

De politierechter in Zwolle vonniste woensdagmiddag gelijk na de zitting. O. (61) moet ook een schadevergoeding betalen aan de vriend, een 70-jarige man uit Luttenberg. Voor het vernielen van diens bril betaalt hij 500 euro en voor immateriële schade nog eens 250 euro.

Erfverbod

De 84-jarige moeder, die in het woonhuis naast O. aan de Kreuleweg in Dalfsen woont, ziet wel graag dat haar zoon verboden wordt nog haar erf te betreden. Die eis werd door de officier van justitie niet ondersteund. Het is niet uitvoerbaar omdat O. onmogelijk in zijn eigen woning kan komen zonder haar terrein te betreden.

O. ontkende in alle toonaarden dat hij zijn eigen moeder en haar vriend met een tak had aangevallen. ,,Er is niets gebeurd. Ik heb hem wel op de weg zien staan, maar daarna ben ik weggereden." De rechter vond de gelijkluidende verklaringen van de beide slachtoffers, met daaraan toegevoegd foto's van de verwondingen op hoofd en hand voldoende bewijs. ,,Op de foto's met verwondingen is zelfs te zien dat uw moeder wat takjes van een conifeer in haar haar heeft. Dat kunt u toch niet ontkennen?", vroeg ze de verdachte. Volgens Harry O. kan de blauwe plek ook zijn ontstaan door het gebruik van bloedverdunners.

Maatschappelijk werk

Een voorstel van de rechter om te kijken of bemiddeling tussen dader en slachtoffers tot verbetering van het onderling contact zou kunnen leiden is door het mannelijke slachtoffer zonder aarzelen van de hand gewezen. Wel is maatschappelijk werk ingeschakeld om met de zoon te kijken of er verbetering mogelijk is in de verhouding tussen O. en zijn moeder.

De verdachte heeft al een strafblad, met veroordelingen wegens diefstal en de overtreding van de wet op het dierenwelzijn. Volgens zijn raadsman is O. het slachtoffer van een reeks van ellende. ,,De vriend van moeder heeft haar volledig ingepalmd en laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan om mijn cliënt het leven zuur te maken. Hij verhindert mijn cliënt het aangaan van een normale relatie met zijn moeder. Dat blijkt ook uit verslagen een een psychiatrisch rapport dat in 2016 voor mijn cliënt is opgemaakt.

De voorgeschiedenis van diverse confrontaties rechtvaardigt niet dat O. met een tak zijn moeder en een vriend van haar te lijf ging. ,,Dat het om uw eigen moeder gaat, reken ik u erg aan", aldus de politierechter.