Harry stelt vragen over herkenbare verkeerssituaties

Het bijzondere is dat de vragen zijn gebaseerd op praktijksituaties in Dalfsen en Nieuwleusen. Bedenker Harry Kemper, coördinator schoolverkeersexamens en uitleenmaterialen, vertelt over het hoe en waarom.

Hoe zijn jullie hierop gekomen?

,,Eigenlijk door de coronatijd. Er waren de afgelopen maanden geen bestuursvergaderingen, alles ging via mailverkeer en ook op andere fronten lagen onze activiteiten vrijwel stil. De landelijke organisatie dacht aan een online-verkeersquiz en het leek ons aardig om daar een plaatselijke invulling aan te geven, met verkeerssituaties op herkenbare en met name genoemde locaties. Dat idee is niet uniek overigens, we hebben het een beetje afgekeken van de afdeling Steenwijkerland.’’

Was het veel werk?

,,Dat viel mee. Aanvankelijk dachten we uit ons foto-archief te kunnen putten, maar op bestaande foto’s zie je auto’s met herkenbare nummerborden en personen. Dus ben ik alsnog op pad geweest om die locaties te fotograferen, maar dan zonder voertuigen en personen. Die zijn later ingetekend door specialisten van de landelijke VVN-organisatie.’’

Hoe zien de quizzen er uit?

,,Op onze website staan onder het kopje ‘Test je kennis’ twee verkeersquizzen, een voor Dalfsen en een voor Nieuwleusen, met onderaan de juiste antwoorden. Daarnaast staan er drie oefenexamens. We hopen dat met name tieners deze quizzen samen gaan spelen en er met elkaar over praten. Zo kunnen ze meteen oefenen voor het project ‘Veilig naar de brugklas’. Voor volwassenen kan het de aanzet zijn voor een opfriscursus.’’

Waarom lanceren jullie dit middenin de vakantietijd?

,,Dat kwam nu eenmaal zo uit. We merken wel dat er belangstelling voor is. Begin deze week matchte de nummering van vragen en antwoorden even niet helemaal, en daar kwamen al meteen reacties op. Maar we hopen wel dat het via publicaties en sociale media verder verspreid wordt. Sowieso hopen we dat onze relatief oude groep bestuursleden en vrijwilligers wordt uitgebreid met jongeren. Die zijn nu eenmaal beter in de omgang met digitale en sociale media.’’

Staan er meer plannen op stapel?

,,Als er vraag ontstaat, willen we ook een quiz voor Lemelerveld maken. En vers van de pers is ons voornemen om aan te haken bij de campagne ‘Rijden zonder invloed’, die de provincie Overijssel gratis aan gemeenten aanbiedt. Het campagneteam voert tests uit om mensen te informeren over de gevaren van drank, drugs en medicijnen in het verkeer. Dat is een steeds groter probleem aan het worden.’’

Voorbereid weer naar school

Omdat veel activiteiten vanaf maart stilvielen, konden ook de jaarlijkse verkeersexamens voor de basisscholen geen doorgang vinden. ,,De richtlijnen van het VVN-hoofdbureau voor de praktijkexamens – met onder meer het wassen van de hesjes na elke afzonderlijke draagbeurt – bleek voor ons onuitvoerbaar’’, vertelt Harry Kemper. ,,Wel hebben we het oefenpakket gebruikt dat het hoofdbureau aanreikte. Daarmee konden ouders zelf met hun kinderen uit groep 8 oefenen met afslaan, voorsorteren en dergelijke. Een soort vervanging van het programma ‘Van 8 naar 1 , waarmee we tieners voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk blijft verkeerseducatie in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders.’’

De Dalfser afdeling stimuleert basisscholen de laatste jaren om de verkeersexamens al in groep 7 af te nemen. ,,Dan kun je in groep 8 meer oefenen met onderdelen als fietsvaardigheid en noodstops. Op sommige scholen wordt in groep 5 en 6 al verkeerstraining gegeven op de grote pleinen in de dorpskernen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat kinderen in groep 8 een herkansing krijgen als ze het examen in groep 7 hebben gemist. Bijvoorbeeld door ziekte, maar ook door onvoorziene omstandigheden als deze coronacrisis.’’