Hartverwarmend: 99-jarige bewoonster zorgcentrum Dalfsen naait mondkapjes

Burgemees­ter Dalfsen richt zich per brief tot de bevolking: ‘Er worden grote offers gevraagd’

18 maart Burgemeester Erica van Lente heeft zich in een brief tot de inwoners van Dalfsen gericht. Daarin laat ze weten trots te zijn met de manier waarop haar inwoners omgaan met de uitbraak van de corona en de beperkingen die het virus de maatschappij oplegt. ,,Trots op de vele initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen bij het doen van boodschappen of het verzorgen van oppas voor de kinderen.”