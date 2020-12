Heel Dalfsen mag een wensbal in de kerstboom hangen

,,We hadden sowieso het idee om de kerstboom wat meer te vullen dan in andere jaren’’, aldus Willeke van de Craats, bestuurslid van Ondernemend Dalfsen. ,,Juist ook, omdat het voor veel mensen letterlijk een donkere tijd is vanwege de coronacrisis. We willen wat licht brengen door verbinding te zoeken. Vervolgens zijn we verder gaan denken en hebben we de scholen erbij betrokken.’’

De actie is niet alleen voorbehouden aan de basisschooljeugd. Iedereen die dat wil, kan een wens op een briefje schrijven en die in een doorzichtige kerstbal stoppen. Deze zijn verkrijgbaar bij de nabijgelegen speelgoed- en huishoudelijke artikelenwinkel van Lindenburg. ,,We laten de kerstboom schitteren tot na de jaarwisseling’’, zegt van de Craats. ,,Daarna halen we alle ballen eruit en kiezen twee wensen uit die we als Ondernemend Dalfsen in vervulling laten gaan. Die moeten dan wel realistisch en betaalbaar zijn”, lacht ze. ,,Een witte kerst - een van de wensen die in de boom hangt - hebben we helaas niet in de hand.”