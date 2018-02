'Heel het land kijkt naar de Dalfser aanpak van integratie'

'Juf Ank' een tv-talent? Dat wisten ze bij ziekenhuis MST in Enschede al jaren

2 februari Ilse Warringa (42), beter bekend als juf Ank uit de tv-serie De Luizenmoeder, is een ware hit in Nederland. Maar dat ze goed is op beeld, wisten ze bij ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede al jaren.