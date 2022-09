Heleen en Milton lopen van Kampen via Zwolle, Dalfsen en Ommen naar Moskou voor documentaire: ‘Langzamer dan langzaam’

Ondanks dringend advies van de GGD blijft Henry (58) in zijn onveilige woning in Dalfsen: ‘Wil hier niet weg’

Als de GGD nadrukkelijk adviseert om je huis te verlaten, is het normaal gesproken wegwezen. Niks daarvan, dacht Henry ten Kate (58). In overleg met zijn woonbegeleidster en zijn zus besloot hij in het appartement in Dalfsen te blijven, nadat er hoge concentraties gas in zijn complex waren gevonden. ,,Ik merk er niet zoveel van.”

28 augustus