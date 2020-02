Hendrik Jan (83) uit Nieuwleusen stopt, maar zijn zangmiddagen gaan door

Johnny Hogenkamp (53) zet varkensbe­drijf in Oudleusen te koop, op zoek naar rust

10:00 Een varkenshouderij stoppen terwijl de bomen tot in de hemel groeien. Johnny Hogenkamp (53) uit Oudleusen doet het. De Afrikaanse varkenspest in China zorgt ervoor dat het vlees uit Europa niet aan te slepen is. Juist het moment om de boel te verkopen, vindt hij. Daarnaast is hij toe aan rust. ,,Ik zou dolgraag die telefoon eens thuislaten.”