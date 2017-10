Hendrik's Kitchen in Dalfsen sluit definitief de deuren

Het doek is gevallen voor Hendrik's Kitchen. Vorig weekend gingen de deuren van het restaurant in de markante witte villa aan Dalfsens rivierfront op slot - en dat blijven ze. ,,Er moest geld bij. Onze inschatting was dat dit nog wel een tijdje zou duren. We willen er geen dure hobby van maken", verklaart mede-eigenaar Henk Jan Vroom het besluit.

Het bedrijf verkeert nog niet in een faillissement, benadrukt Vroom. ,,We zijn gestopt met de activiteiten. Op dit moment zijn we volop in overleg over de afwikkeling. Daarbij kijken we ook of we een opvolger kunnen vinden. Een aantal partijen heeft zich daarvoor gemeld."

Personeelsleden

Mocht er een overnamekandidaat worden gevonden, dan zal ook worden geprobeerd de vier personeelsleden van het restaurant daar onder te brengen. Vroom begon samen met Hendrik Waanders en echtgenote Angelique vorig jaar juli het avontuur op deze beeldbepalende plek. ,,De gemeente wilde een hoogwaardige invulling en wij wilden een restaurant zoals we dat zelf als klant in Dalfsen zouden willen: een bistro met een hoogwaardige keuken en een laagdrempelige atmosfeer. Iets wat er nog niet was."

Volledig scherm De markante witte villa waarin Hendrik's Kitchen was gevestigd. © Frank Uijlenbroek

Het drietal heeft zich echter verkeken op de commerciële mogelijkheden. In het toeristenseizoen liep de zaak wel goed. ,,Dat zijn alleen maar drie, vier maanden van het jaar. Met name de belangstelling onder de Dalfsenaren was minder dan verwacht", legt Vroom uit. ,,Het werd toch te chique gevonden en anders dan ikzelf houden Dalfsenaren minder van jazz." Vooraf was dat volgens hem moeilijk in te schatten. ,,Geld is in Dalfsen het probleem niet. Maar over menuvoorkeuren en cultureel engagement zijn nu eenmaal geen CBS-cijfers."

,,Op een gegeven moment hebben we ons wel gerealiseerd dat er een kleine doelgroep was", vertelt Vroom, die sinds dit voorjaar vooral op de ochtenden als kelner in de zaak werkte. ,,Toen hebben we ons afgevraagd: doen we dan toch maar schnitzels en varkenshaasjes of blijven we bij onze leest. We hebben gekozen voor het laatste. Hadden we dat niet gedaan dan waren we vreemden geworden in onze eigen zaak. Ik ben 55 jaar en had er geen zin in om nog zolang in een zaak te staan waar ik geen gevoel bij heb."

Wat ook niet hielp waren de voortdurende bouwactiviteiten rond het restaurant, waar een nieuw waterfront-wijkje gestalte krijgt. ,,We hadden een iets oudere doelgroep en die wil niet door de blubber naar een restaurant. Die activiteiten gaan nog een paar jaar door en komen dan ook nog dichterbij dan tot nu toe het geval was."

Paardenbedrijf

En dan was er nog het paardenbedrijf dat het echtpaar Vroom runt. De internationale vraag naar trainingen voor paard en ruiter nam het afgelopen jaar sterk toe, waardoor Angelique minder beschikbaar was voor het restaurant.

Stoppen was volgens Vroom een moeilijk besluit. ,,We hebben hier toch onze ziel en zaligheid in gestopt. En we hebben een leuke tijd gehad, met een goed team, dat als familie is geworden. Dat gaan we missen. Het was een groeiend proces. Je ziet elke maand wat je bij moet storten en daar word je dan even niet vrolijk van. In het begin moet dat wel en is het ook geen probleem. Als je maar licht aan het eind van de tunnel ziet. Dit was niet meer te verantwoorden."