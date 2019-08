Henk (69) uit Dalfsen moet door CBR-chaos tot december wachten op zijn rijbewijs: ‘Ik sta machteloos’

In maart ontving Hogenkamp van Dienst Wegverkeer( RDW) het bericht dat hij een gezondheidsverklaring moest regelen voor zijn rijbewijs BE. Hij ging gelijk aan de slag. ,,Geen dag liet ik verloren gaan, de auto heb ik elke dag nodig. Ik ben daarom gelijk naar de huisarts gegaan. Die heeft er naar gekeken. Alles was goed. Daarna moest ik naar de oogarts. In Coevorden kon ik gelukkig snel terecht.’’ Toen Hogenkamp alles binnen had, was het alleen nog een kwestie van de documenten uploaden in ‘Mijn CBR’ en wachten op het bericht of hij mag verlengen. ,,Ik kreeg het bericht dat ik over acht weken meer zou weten. Nou, negen weken later had ik nog niks!’’