Henk en Riek in Dalfsen bereiken vandaag een mijlpaal. Ze zijn al 75 jaar getrouwd. Wat is hun geheim?

Henk Ankersmit (95) en Riek Ankersmit-Eenink (93) komen uit de Achterhoek. Hij werd geboren in Zelhem en zij in het Gelderse plaatsje Hengelo. Ze leerden elkaar kennen in oorlogstijd, in 1943. ,,Ik fietste met een vriend en zij met een vriendin. We kwamen elkaar tegen en raakten in gesprek”, weet Henk nog. ,,Een eindje fietsen was toen een van de weinige dingen die je kon doen”, aldus Riek. ,,Veel vertier was er verder niet; het was de tijd van onderduikers. Je moest voorzichtig zijn bij alles wat je deed.”