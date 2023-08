Henri (65) uit Dalfsen stopt als dé tuinman van het landschap in Overijssel: ‘Ik ben ontzettend dankbaar’

Nog één keer Zaterdag­nacht­koorts in Hedon: Erik de Zwart draait speciale set

Het iconische feestje Zaterdagnachtkoorts, dat tussen 2008 en 2016 elke editie uitverkocht, is nog één keer in Hedon te bezoeken. Op zaterdag 2 september neemt bekende Zwolse dj Hans Stroeve Erik de Zwart mee voor een speciale set om 50 jaar Hedon te vieren. De kaartverkoop is van start gegaan.