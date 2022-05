Henry van der Woude is de nieuwe gemeentesecretaris van Dalfsen

LINTJESREGEN Burgemees­ter Van Lente druk met lintjes: tien onderschei­din­gen in Dalfsen

Het regende vanmorgen koninklijke onderscheidingen in de gemeente Dalfsen. Burgemeester Erica van Lente verraste tien inwoners thuis om ze een lintje op te spelden. In de middag is er in het gemeentehuis nog een heus gedecoreerdenbal, om de door de koning gewaardeerde burgers nog eens in het zonnetje te zetten.

26 april