Hereford-koe als entree van Dalfsen

Op de dijken langs de Vecht in Dalfsen graast een bijzonder runderras, de Hereford-koe. De runderen hoeven niet gemolken te worden en kunnen het gehele jaar buiten staan. Daarnaast zijn ze rustig en vriendelijk. Zo zijn ze ideaal om te houden voor Frans en Marianne. Zij zijn immers niet opgegroeid met het boerenleven. Zeker voor Frans is het handig, want hij heeft recentelijk zijn been gebroken en kan tot zijn eigen verdriet zo niet tussen de koeien staan. ,, Praten, lezen, opzoeken, andere boeren vragen, ons hoofd stoten. Het hoorde er allemaal bij aan het begin’’, vertelt Marianne Simons. ,,We hebben er bewust voor gekozen op een andere manier met het weiland om te gaan dan de andere boeren. Dat is makkelijker als je niet van boerenafkomst bent. Heb je die achtergrond wel, dan sta je mogelijk eerder onder druk van je vader of opa. Die verwachten dat je dezelfde werkwijze als hen hanteert.’’