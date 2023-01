Herman (62) schrikt van eigen krabbel onder plan enorm zonneveld bij buurman in Dalfsen: ‘Fraude’

Supernova Mehmet Uludağ schijnt straks in zijn thuisstad: ‘Nerveuzer voor Hedon dan voor Paradiso’

Zwollenaar Mehmet Uludağ was een rijzende ster in Turkije, hij bestormde er hitlijsten. Hier stond hij in Paradiso én Carré, maar nog nooit speelde hij in eigen stad. Met zijn nieuwe folkband Muamma, dat Zwolle als hometown heeft, komt hij eindelijk thuis.

26 januari