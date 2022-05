‘Het platteland’ praat in de Trefkoele+ in Dalfsen over de toekomst

Inwoners nemen voortouw

Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel en zelf voorheen voorzitter van de Overijsselse afdeling van de Vereniging voor Kleine Kernen, is één van de aanwezigen. ,,Het zelforganiserend vermogen van lokale initiatieven is groter dan ooit. Alleen al in Overijssel zijn meer dan zestig projecten in uitvoering om het platteland leefbaar te houden. Dit is succesvol omdat inwoners zelf het voortouw nemen en met elkaar samenwerken. Op het PlattelandsParlement laten we zien dat de Haagse tekentafels niet zonder die betrokkenheid vanuit het gebied zelf kunnen.”