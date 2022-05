Hier kun je zaterdag op de fiets de schoonheid van het Vechtdal beleven

Naast de rivier de Vecht fietsen, door natuurgebied Eerderveld en over landgoed Vilsteren: de charme van de tocht zit hem in de omgeving, legt organisator Peter de Weerd enthousiast uit. ,,We pakken de rustige wegen, vermijden verkeerslichten en fietsen zoveel mogelijk om dorpjes heen. Het gebied tussen Dalfsen, Coevorden en Hardenberg is heel afwisselend.” Hij rekent op ongeveer achthonderd deelnemers. Voormalig profschaatser en toerclublid Erben Wennemars is zaterdag ook aanwezig.

De korte routes, van 50 en 70 kilometer, zijn met name geschikt voor ‘rechte sturen’, zoals De Weerd gewone fietsen en e-bikes noemt. Getrainde wielrenners kunnen zicht het best richten op de routes van 130 of 170 kilometer, voor een deel door Duitsland. ,,Ik verwacht veel mensen die zaterdag spontaan aansluiten. Het is een mooi uitje voor bijvoorbeeld campinggasten in de omgeving.” Met uitzondering van de langste route is er geen voorinschrijving vereist.

Het kan weer

Na drie jaar uitstel door corona is De Weerd opgetogen. ,,We staan allemaal te popelen. Het ontbreken van fietstochten is een groot gemis geweest in wielerland.” Hij merkt wel dat er nog angst is onder met name ouderen om in groepsverband fietsactiviteiten te ondernemen. Het aantal van 1200 deelnemers van de laatste tocht in 2019 zal niet gehaald worden, verwacht hij.

Op diverse plekken staan verzorgingsposten waar deelnemers drinken, ontbijtkoek en fruit krijgen. Deelnemers met een e-bike kunnen deze bij de route van vijftig kilometer tussendoor opladen bij horecagelegenheden. Nadruk ligt volgens De Weerd voor alle deelnemers op een prettige fietsdag. ,,Je kunt elke route op je eigen tempo fietsen, je hebt de hele dag de tijd.”

Goede doelen Deelname aan Erbens Vechtdaltoer kost 6 tot 10 euro, afhankelijk van de route. De opbrengsten gaan naar het Ronald McDonald-huis in Zwolle en Stichting Team Dalfsen tegen de ziekte ALS. Hoofdsponsor Univé geeft zaterdagochtend het startsein, maar beginnen kan tussen zeven en twaalf uur. Erben Wennemars is ‘s middags bij het clubhuis van Toerclub Dalfsen aanwezig om Vechtdalburgers te helpen bakken.