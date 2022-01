Hoe corona-onvrede in Dalfsen uitliep op een dorp vol ME: ‘De dwangsom heeft dingen veranderd!’

VIDEO + Update Honderden jongeren op illegaal feest bij gemeente­huis in Dalfsen: ME grijpt in na noodbevel

In Dalfsen zijn zaterdagavond bij het gemeentehuis honderden mensen op de been geweest bij een illegaal feest waarbij verschillende optredens, van onder meer Henk Wijngaard en Harten 10, waren. Het terrein stroomde langzaam leeg nadat de gemeente een noodbevel had afgegeven. Ook kwam de ME nog even in actie om in te grijpen.

16 januari