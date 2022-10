Hoe Elena (35) vanuit veilig Dalfsen in de bombardementen van Kiev belandde: ‘Kan mezelf wel voor mijn kop slaan’

UPDATE Populair pontje bij Dalfsen gerepa­reerd na vandalisme: ‘Jammer dat dit gebeurt’

Fietsers en wandelaars hoeven toch geen omweg te zoeken als ze de Vecht over willen steken bij De Stokte en Hessum: na vernielingen is het pontje in de buurt van Dalfsen weer gerepareerd. Eerder leek de oversteek voorlopig buiten gebruik te blijven. Het is bij de gemeente Dalfsen niet bekend wie verantwoordelijk is voor het vandalisme.

5 oktober