Hoe gaan campings om met ‘enorme’ energieprijzen? ‘Mannen plassen maar in wc van vrouwen’

Patiënten kritisch op bereikbaar­heid praktijk deBolle­bies­te Zwolle: ‘Situatie kwetsbaar’

Patiënten van de Zwolse huisartsenpraktijk deBollebieste beklagen zich over de slechte bereikbaarheid. Praktijkhouder Co-Med is verrast. Voor verzekeraar Zilveren Kruis is het aanleiding wekelijks verbeterpunten door te spreken. ,,Situatie is kwetsbaar.’’