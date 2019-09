Hoe jongerenhangplek in Lemelerveld politiek hoofdpijndossier werd

Brutale diefstal: race buggy na pechgeval gestolen tussen Dalfsen en Zwolle

23 september In het buitengebied tussen Dalfsen en Zwolle is vrijdagmiddag een race buggy gestolen. Het voertuig van het bedrijf Buggyrally was daar neergezet na een pechgeval. Toen de eigenaar de buggy wilde ophalen, was het voertuig onvindbaar.